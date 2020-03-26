В Красноярске взорвали гигантскую трубу ТЭЦ. Видео

В Красноярске взорвали старую дымовую трубу теплоэлектроцентрали. Уничтожение ставшего ненужным объекта - часть масштабной экологической инфраструктурной модернизации ТЭЦ краевого центра, сообщает ОТР.

Филигранную операцию по ликвидации 105-метровой конструкции, построенной 65 лет назад, провели специалисты Сибирской генерирующей компании. Первую трубу на предприятии снесли два года назад. Третий подобный объект будет взорван в следующем году.

Вместо ликвидированных труб появится одна новая с современными фильтрами, которые позволят значительно снизить объем выбросов.

В середине феврале Красноярск стал первым среди крупнейших городов мира по загрязнения воздуха. Согласно рейтингу IQAir AirVisual уровень оценивался как «очень нездоровый воздух».