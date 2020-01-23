В Екатеринбурге слон ушел из цирка, чтобы изваляться в снегу

23 января 202017:00

Жители Екатеринбурга заметили в центре города слона. Как сообщает «Интерфакс», животное появилось на дороге у здания цирка. Его директор Тамара Бортникова объяснила, что слона, который задействован в цирковой программе, готовили к транспортировке в Санкт-Петербург. Там должны состоять гастроли.

В тот момент, когда животных готовили к транспортировке в другой город, слон вышел на проезжую часть. Директор цирка в шутливо отметила, что он «увидел снег и решил пойти погулять».

Добавим, помощь в поимке животного оказывали сотрудники ГИБДД.

«Уголок дедушки Дурова» предложил москвичам выбрать имена слонятам

Ранее НСН писала, что в Индии в штате Уттар-Прадеш открылась первая в стране больница для слонов. Она находится рядом с центром защиты индийских слонов. Учреждение займется медицинским обслуживанием раненых, больных и старых слонов. Лечебница оборудована специальным медицинским подъемником и смотровой площадкой.

В 2010 году организация по охране диких животных Индии Wildlife SOS открыла первый в Индии центр защиты слонов, который на сегодняшний день предоставил помощь уже более чем 20 слонам, нуждавшимся в лечении.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
ТЕГИ:ЖивотныеЕкатеринбург