Умер академик и чернобылец Владимир Матюхин
Профессор, академик медицинских наук СССР, основатель Институт радиационной медицины МЗ РБ Владимир Матюхин. Об этом пишет сайт KP.ru во вторник 18 февраля.
Как стало известно, академик скончался еще 13 февраля в своем доме в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья, рассказал изданию источник в окружном здравоохранении.
Владимир Матюхин прославился как известный физиолог. Академик Национальной академии наук Белоруссии, академик Академии медицинских наук СССР, Российской академии медицинских наук. Матюхин написал более 240 научных работ, в том числе 7 монографий. Награжден многочисленными медалями и Орденом Франциска Скорины.
После событий на Чернобыльской АЭС, Владимир Матюхин в 1988 году основал в Белоруссии Институт радиационной медицины, который занимался изучением эколого-радиационных проблем человека после катастрофы ЧАЭС. Именно это учреждение и его филиалы приняли на себя основную нагрузку мероприятий для минимизаций последствий аварии в Припяти.
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