Производители пообещали вернуть ванилин в водку

Водка с синтетическими ароматизаторами и с элементами декора нерастительного происхождения в России окажется под запретом. Основанием для запрета служит новый техрегламент ЕАЭС, который вступит в действие с 2021 года.

Согласно новым правилам, в водку нельзя включать ванилин, продукты пчеловодства, золотые и серебряные хлопья, монеты, медали, марки.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев пояснил НСН, что в новый техрегламент вкралась ошибка, и время на ее исправление есть (слушайте аудио).

«Во-первых, технический регламент будет действовать только с 2021 года, и есть время его изменить. Об этом мы и написали. Но 99% добавок этот документ разрешает, в том числе, добавки растительного происхождения. Соответственно, речь идет только о ванилине, панты марала.