Производители пообещали вернуть ванилин в водку
Президент Союза производителей алкогольной продукции проанализировал для НСН новый техрегламент и нашел в нем почти три десятка неточностей и ошибок.
Водка с синтетическими ароматизаторами и с элементами декора нерастительного происхождения в России окажется под запретом. Основанием для запрета служит новый техрегламент ЕАЭС, который вступит в действие с 2021 года.
Согласно новым правилам, в водку нельзя включать ванилин, продукты пчеловодства, золотые и серебряные хлопья, монеты, медали, марки.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев пояснил НСН, что в новый техрегламент вкралась ошибка, и время на ее исправление есть (слушайте аудио).
«Во-первых, технический регламент будет действовать только с 2021 года, и есть время его изменить. Об этом мы и написали. Но 99% добавок этот документ разрешает, в том числе, добавки растительного происхождения. Соответственно, речь идет только о ванилине, панты марала.
Что касается золотых хлопьев, то это экзотика, используется из тысячи производителей кем-то одним. А вот ванилин очень распространен, он присутствует во многих рецептах. Поэтому добиться того, чтобы эти компоненты были исключены из регламента, это важно, мы этого добьемся. Это обычная техническая ошибка, их в новом техрегламенте мы насчитали 27», - пояснил Косарев.
Добавим, Минфин России предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья. С 1 января 2020 года она может вырасти на 16%, до 57 рублей за литр безводного спирта.
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