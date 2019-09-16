Собянин рассказал о создании единой электронной базы детских прививок

В российской столице появился онлайн-реестр детских прививок, в него уже включены сведения из почти двух миллионов прививочных карт несовершеннолетних. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Как отметил градоначальник, отныне медики получили возможность в режиме онлайн получить информацию, были сделаны прививки конкретному ребенку или нет.

Электронный реестр позволит сохранить информацию в случае прикрепления ребёнка к новой поликлинике. Система также позволит врачам составить более точную картину о здоровье маленького пациента и планировать прививочные кампании. Как отмечает АГН Москва, мэр напомнил авторитетное мнение специалистов о том, что другой защиты от опасных инфекционных заболеваний, кроме прививок, на сегодня не существует.

Сергей Собянин также уточнил, что отныне будут получать SMS-рассылку с напоминанием о необходимости сделать прививку ребенку. Им также откроют право доступа к электронной карте прививок детей. В будущем году московские власти планируют более чем в два раза увеличить объем приобретаемых вакцин от трех заболеваний: вируса папилломы человека, коклюша и менингококковой инфекции.

