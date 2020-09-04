Собянин доложил Путину о планах удвоения московского метро

Власти российской столицы приняли решение об удвоении московского метро, уже принято 70% соответствующей программы. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

Как пояснил градоначальник, сделано это для обеспечения комфортных и быстрых перемещений внутри мегаполиса. В противном случае, по словам Собянина, «город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет», передает RT. Поэтому, программа буде и дальше реализовываться.

В свою очередь президент отметил снижение темпа ввода новых строительных объектов в Москве. По словам Владимира Путина, в столице стройка «припала чуть больше, чем в среднем по стране». Тем не менее, по словам главы государства, ввод новых транспортных объектов, развязок, новых станций метро в городе радует.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МетроПутинСобянин
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