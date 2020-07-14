Службы Москвы приведены в готовность перед ливнем с грозой

Коммунальные службы российской столицы приведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым сильным дождём. Об этом объявил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Гидрометцентр предупредил, что до четверга включительно в Москве и области может выпасть месячная норма осадков для июля, причём, две трети от этого объёма уже сегодня. Наиболее серьёзная непогода ожидаются с шести часов вечера до трёх ночи. Ливень может сопровождаться грозой и усилением ветра с порывами до 21 метра в секунду.

На круглосуточном дежурство переведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они будут в оперативном порядке реагировать на сообщения о падении деревьев, повреждении линии электропередач, рекламных конструкций, крыш домов, других объектов.

Принимаются дополнительные усилия для предотвращения серьёзных подтоплений из-за дождя, на дежурство затупили 300 бригад «Мосводостока». Электросетевые организации готовы задействовать все источники аварийного питания в случае такой необходимости.

Население оповещено в смс о предстоящем ухудшении погоды. Гражданам рекомендуют не выходить на улицу без острой необходимости, соблюдать правила личной безопасности, не прятаться от дождя под деревьями, а также, по возможности, не парковать вблизи машины.

