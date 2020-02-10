Скорость движения по Крымскому мосту снизили из-за морозов
10 февраля 202013:10
Скорость движения по автодорожной части Крымского моста ограничили 60 км/ч из-за прохождения в регионе арктического антициклона. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Службы чистят дорогу и обрабатывают водно-соляным раствором, движение осуществляет в штатном режиме.
В обычные дни разрешённая скорость движения по Крымскому мосту составляет 90 км/ч. Однако в регион пришли морозы. Накануне в Керчи и Тамани было минус 5-6 градусов, в понедельник температура повысила до +1…+2 градусов.
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ФОТО: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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