Скорость движения по Крымскому мосту снизили из-за морозов

Скорость движения по автодорожной части Крымского моста ограничили 60 км/ч из-за прохождения в регионе арктического антициклона. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Службы чистят дорогу и обрабатывают водно-соляным раствором, движение осуществляет в штатном режиме.

В обычные дни разрешённая скорость движения по Крымскому мосту составляет 90 км/ч. Однако в регион пришли морозы. Накануне в Керчи и Тамани было минус 5-6 градусов, в понедельник температура повысила до +1…+2 градусов.

