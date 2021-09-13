Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 сентября
13 сентября 202109:50
В понедельник в Москве ожидаются дожди и грозы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, осадки прогнозируются во второй половине дня. При этом воздух прогреется до 24 градусов тепла в столице, до 25 – в Московской области.
Синенков предупредил о порывистом ветре скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru