Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 сентября

В понедельник в Москве ожидаются дожди и грозы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, осадки прогнозируются во второй половине дня. При этом воздух прогреется до 24 градусов тепла в столице, до 25 – в Московской области.

Синенков предупредил о порывистом ветре скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

