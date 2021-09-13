Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 сентября

В понедельник в Москве ожидаются дожди и грозы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, осадки прогнозируются во второй половине дня. При этом воздух прогреется до 24 градусов тепла в столице, до 25 – в Московской области.

Синенков предупредил о порывистом ветре скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваДождь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры