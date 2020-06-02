Синоптики предупредили о сильных дождях в Московском регионе
Ближайшие дни в Москве будут дождливыми, осадки будут сопровождаться усилением ветра, сообщил во вторник, 2 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, такая погода сохранится 2, 3 июня и в ночь на 4 июня, передаёт ТАСС.
Как рассказал в эфире радиостанции «Москва FM» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, во вторник в столице ожидается до 5 мм осадков, в среду — до 9 мм.
«В ночь со среды на четверг Подмосковье ждут достаточно интенсивные дожди. Я думаю, что в Москве выпадет как минимум 25 мм осадков, а вот по Подмосковью местами 50-60 мм дождей, и это вновь грозит локальными, достаточно серьёзными подтоплениями», - предупредил он.
Подтопления некоторых районах Московской области возникли после ливней на прошлой неделе. Особенно обильные дожди прошли в регионе 29 и 31 мая. В итоге май 2020 года в Москве вошёл в историю метеонаблюдений как самый щедрый на осадки: в городе выпало более трёх месячных норм.
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