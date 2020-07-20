Синоптики пообещали москвичам не больше +23 на неделе

Начавшаяся неделя в российской столице будет умеренно прохладной – дневная температура будет примерно на 3-4 градуса ниже, чем это бывает в среднем, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его прогнозу, днём в Москве ожидается около +19…+23 градусов, ночью от +13 до +15 градусов, а в середине недели ночной воздух может остыть и до +12, передаёт РИА Новости.

Интенсивных ливней в городе на этой неделе не ждут. Синоптики видят вероятность кратковременных послеполуденных дождей, в сумме будет выпадать не более 5 мм осадков.

