Синоптики пообещали в Москве на выходные тепло и снег

Снег, облачность и температура от минус 1 до минус 3 градусов ожидают москвичей в субботу и воскресенье. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в эти дни погода будет более спокойная, чем накануне.

«В субботу пойдёт небольшой снег, температура воздуха ночью от- 4 до -6 , дневная от – 1 до -3, по области – до минус 6», - заявила Позднякова.

Она также отметила, что в воскресенье снега станет ещё больше, так как он будет идти и ночью, и днем.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, по предварительным прогнозам, температурные показатели к концу месяца будут на несколько градусов ниже нормы.

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