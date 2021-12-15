Синоптики пообещали в Москве на выходные тепло и снег
Снег, облачность и температура от минус 1 до минус 3 градусов ожидают москвичей в субботу и воскресенье. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в эти дни погода будет более спокойная, чем накануне.
«В субботу пойдёт небольшой снег, температура воздуха ночью от- 4 до -6 , дневная от – 1 до -3, по области – до минус 6», - заявила Позднякова.
Она также отметила, что в воскресенье снега станет ещё больше, так как он будет идти и ночью, и днем.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, по предварительным прогнозам, температурные показатели к концу месяца будут на несколько градусов ниже нормы.
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