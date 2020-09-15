Синоптики анонсировали ранее начало отопительного сезона в Москве
Столбики термометров в Центральной России больше не поднимутся до уровня +17…+20 градусов, которого достигали в предыдущие выходные. Об этом сообщают специалисты центра «Фобос», говорится на сайте «Метеовести».
В ближайшие дни в Москве ожидается около +15 градусов, а в пятницу жителей столицы ждёт «настоящая осень и «пузырь» полярного холода». В регионе ожидаются ливни и штормовой ветер, а дневная температура опустится до +6…+11 градусов, предупреждают синоптики.
Конец этой недели и начало следующей будут холодными даже для сентября. Остаток месяца и первая половина октября будут холоднее климатической нормы на 2-3 градуса – и, вероятно, дождливее (до 120% нормы осадков).
Не исключено, что такая погода станет причиной преждевременного включения отопления в жилых домах: для этого среднесуточная температура воздуха должна быть ниже +8 градусов, говорят в «Фобосе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru