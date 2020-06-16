Штормовое предупреждение выпущено в Москве из-за жары

Синоптики выпустили штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой, установившейся в Москве. Во вторник днём температура в городе достигнет +30...+31 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в столице штормовые предупреждения выходят по согласованию с МЧС, когда температура превышает 30 градусов, передаёт ТАСС. Вильфанд дал понять, что на этой неделе будет ещё несколько таких предупреждений.

Как сообщает «Москва 24», жаркая погода в столице установилась до выходных. Затем на погоду в Московском регионе начнёт влиять антициклон с северо-запада, и в воскресенье в городе посвежеет до +22 градусов.

