Штормовое предупреждение выпущено в Москве из-за жары
Синоптики выпустили штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой, установившейся в Москве. Во вторник днём температура в городе достигнет +30...+31 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что в столице штормовые предупреждения выходят по согласованию с МЧС, когда температура превышает 30 градусов, передаёт ТАСС. Вильфанд дал понять, что на этой неделе будет ещё несколько таких предупреждений.
Как сообщает «Москва 24», жаркая погода в столице установилась до выходных. Затем на погоду в Московском регионе начнёт влиять антициклон с северо-запада, и в воскресенье в городе посвежеет до +22 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru