Роскачество определило лучшие смартфоны

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило рейтинг лучших смартфонов года. Гаджеты оценивались по качеству фото- и видеосъемки, производительности, качеству прослушивания музыки, а также удобству использования и прочности и прочим параметрам, сообщает RT.

В тройку лидеров списка вошли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

В десятку лучших также попали Huawei P30 и Huawei P30 Pro, iPhone XS Max и iPhone XS, сообщает Москва 24.

Ранее глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, как развертывание сетей 5G повлияет на качество и тарифы мобильной связи в России.

