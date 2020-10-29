Синоптики спрогнозировали позднюю и тёплую зиму в Москве
Зима придёт в Москву на 2-3 недели позже, в конце ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец отметил, что климатическая зима наступает в Москве 10 ноября, в момент перехода через ноль градусов в сторону отрицательных значений, однако в текущих прогнозах этого нет. «Переход через ноль будет сопровождаться волнами оттепели, то есть метеорологическая зима наступит с опозданием», - добавил синоптик.
Также Тишковец рассказал, что грядущая зима в Москве будет мягкой, с превышением температурной нормы: в ноябре до двух градусов, в декабре и феврале - до трёх градусов теплее нормы. «Аномальным по теплу станет январь - минимум до четырёх градусов выше нормы, эпицентр тепла будет в Центральной России», - рассказал синоптик.
В центре погоды «Фобос» подчеркнули, что ждать повторения прошлогодней рекордно тёплой зимы вряд ли стоит. Однако превышение температурной нормы в очередной раз напоминает о глобальном потеплении и зима в этом смысле более показательна, чем лето.
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