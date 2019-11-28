Опровергнуты постановки на шоу «Битва экстрасенсов»

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов опроверг слухи о том, что передача делается путём постановки, пишет «Лента.ру».

«Разоблачения были всегда. Это только больше людей заинтересовывает посмотреть это шоу. Людей, которые не верят в экстрасенсов и в “Битву экстрасенсов”, как было огромное количество, так и осталось, что меня безумно радует», — отметил Сафронов.

Также он добавил, что экстрасенсы, по его мнению, всегда в первую очередь являлись тонкими психологами. Они всегда видят, какая проблема у человека перед ними за счёт огромного опыта наблюдений за ними.