Москвичи увидят суперлуние в ночь на среду

В ночь на среду, 8 апреля, жители Москвы смогут наблюдать суперлуние. По словам синоптиков, погода будет ясная, она позволит полюбоваться этим ярким космическим явлением в полной мере.

На сайте Московского планетария говорится, что начнется суперлуние 7 апреля в 21.20, когда луна будет в перигее. 8 апреля в 05.36 состоится полнолуние, суперлуние.

Между тем, в Гидрометцентре России предупредили жителей Московского региона о желтом уровне погодной опасности из-за сильного ветра. Особый режим объявлен на среду, 8 апреля.

Сегодня в Москве температура воздуха поднимется до +10 градусов, облачность будет переменной, осадков не ожидается, сообщает АГН «Москва».



