Москвичей предупредили о грозе 2 августа

В Москве 2 августа ожидается кратковременный дождь и гроза, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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Температура днем повысится до 29-31 градусов тепла, а в Московской области ожидается до плюс 32.

Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду, при грозе — сильные порывы. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ДождьМоскваГроза
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