Москвичей предупредили о грозе 2 августа
2 августа 202108:36
В Москве 2 августа ожидается кратковременный дождь и гроза, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Температура днем повысится до 29-31 градусов тепла, а в Московской области ожидается до плюс 32.
Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду, при грозе — сильные порывы. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru