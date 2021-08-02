Москвичей предупредили о грозе 2 августа

Температура днем повысится до 29-31 градусов тепла, а в Московской области ожидается до плюс 32.

Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду, при грозе — сильные порывы. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

