Москвичей напугали 13-градусным морозом

Воздух в Москве к середине будущей недели может охладиться до -13℃ в ночные часы. Об этом рассказала телеканалу «360» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, днём особого холода ждать не стоит. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -6 ℃. Среднесуточные показатели остаются выше климатической нормы на 3-4 ℃.

Ощутимое понижение температуры произойдёт 4 февраля и в последующие два дня. Столичный регион будет находиться с холодной, тыловой стороны циклона, который до этого принесёт снег. Он уже начался и предстоящей ночью продолжит идти.

В ночные часы в субботу и воскресенье в Москве будет -2 -4 ℃. Днем в выходные по-прежнему около нуля. По прогнозу Поздняковой, весь последний месяц зимы ожидается теплым, отмечает Газета.ру. Ночью местами будет подмораживать до -3℃, днём столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки.

