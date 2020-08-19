Microsoft откажется от поддержки браузера Internet Explorer
19 августа 202012:14
Корпорация Microsoft объявила о намерении прекратить поддержку браузера Internet Explorer 11.
Предполагается, что программа сначала перестанет синхронизироваться с сервисами Microsoft 365, с марта 2021 года его отключат от Microsoft Edge Legacy, а в августе 2021 года поддержка браузера прекратится полностью, передаёт РЕН ТВ.
Internet Explorer 11 используется с 2013 года. В Microsoft рассчитывают, что его полностью заменит более современный браузер Microsoft Edge.
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19 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru