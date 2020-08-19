Microsoft откажется от поддержки браузера Internet Explorer

Корпорация Microsoft объявила о намерении прекратить поддержку браузера Internet Explorer 11.

Предполагается, что программа сначала перестанет синхронизироваться с сервисами Microsoft 365, с марта 2021 года его отключат от Microsoft Edge Legacy, а в августе 2021 года поддержка браузера прекратится полностью, передаёт РЕН ТВ.

Internet Explorer 11 используется с 2013 года. В Microsoft рассчитывают, что его полностью заменит более современный браузер Microsoft Edge.

