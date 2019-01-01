Метрополитен выпустил посвященные новым станциям карты «Тройка»

Московский метрополитен выпустил 40 тысяч карт «Тройка», посвященных новым станциям Сокольнической линии. Речь идет о станциях «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. Там отметили, что выпуск тематических карт «Тройка» с дизайном, посвященным знаковым событиям, стал традицией.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новые станции красной ветки метро. Общая протяженность нового участка составляет около 12 километров. Поезда идут по ней в основном над землей. Ветка проходит в створе автомагистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Это первый в столице совмещенный автомобильный и метротоннель.

