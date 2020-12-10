Институт Pantone назвал сразу два главных цвета 2021 года

Специалисты из американского Института цвета Pantone выбрали два главных цвета 2021 года. На сайте организации сообщается, что ими стали глубокий серый и яркий желтый. Эксперты назвали союз двух цветов назван «практичным и твердым, как камень», но одновременно согревающим и оптимистичным.

Напомним, исследовательский центр компании Pantone определяет главный цвет года на протяжении 20 лет. До этого сразу два главных цвета выбирались только в 2016 году.