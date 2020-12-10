Институт Pantone назвал сразу два главных цвета 2021 года
Специалисты из американского Института цвета Pantone выбрали два главных цвета 2021 года. На сайте организации сообщается, что ими стали глубокий серый и яркий желтый. Эксперты назвали союз двух цветов назван «практичным и твердым, как камень», но одновременно согревающим и оптимистичным.
Напомним, исследовательский центр компании Pantone определяет главный цвет года на протяжении 20 лет. До этого сразу два главных цвета выбирались только в 2016 году.
В преддверии 2020 года институт Pantone назвал главным цветом классический синий Classic Blue. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании, это вневременной и, соответственно, всегда актуальный синий цвет, который не устареет.
В свою очередь исполнительный директор института Леатрис Эйсман отметил, что Classic Blue – надежный и чистый цвет, на который всегда можно положиться.
Добавим, главным цветом 2019 года был признан Living Coral – «живой коралл».
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