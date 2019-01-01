Двое рысят появились на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились двое восточносибирских рысят. Об этом заведение сообщило на своей странице в Facebook. Детеныши этих диких кошек появились на свет от рысей Гайки и Чипа. Это их третий помет.

Рысята родились месяц назад, пока они не отходят от своей матери. Весят они всего около 500 граммов. Они открыли глаза всего неделю назад, после чего животные начали активно интересоваться окружающим, сообщает АГН Москва.

Рысята будут питаться молоком матери до тех пор, пока им не исполнится 3-3,5 месяцев. После этого они начнут питаться, как настоящие звери: грызунами, говяжьим сердцем, печенью, птицей, яйцами, а также специальные минеральными добавками.

