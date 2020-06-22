Дождь с грозой надвигается на столицу
Гидрометцентр распространил предупреждение о жёлтом уровне погодной опасности в российской столице и области из-за возможного дождя с грозой. Оно действует с 21:00 22 июня до 21:00 23 июня. Предупреждение о дожде – с 09:00 23 июня до 21:00 23 июня.
Ранее было объявлено, что во вторник, 23 июня в столичном регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Этот день также должен стать самым прохладным на неделе – воздух не прогреется выше 20 градусов, сообщает Москва 24.
В целом на неделе прогнозируется довольно комфортный температурный фон. Столбики термометра в среднем покажут плюс 25 градусов. К выходным еще теплее – до + 27.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru