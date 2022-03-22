Бочкарев: На станции Минская будущего МЦД-4 завершены основные работы первого этапа строительства
На станции Минская будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) завершены основные работы первого этапа строительства. Об этом рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас там ведется пусконаладка инженерных систем и подготовка к открытию объекта для пассажиров. Отмечается, что общая готовность первого этапа станции Минская составляет почти 100%.
Заммэра также добавил, что в рамках второго этапа строительства ведутся работы по железнодорожной инфраструктуре и созданию очередной пассажирской платформы с выходом в вестибюль. Сейчас готовность этого участка составляет 70%.
Ранее Андрей Бочкарев заявил, что в Москве активно продолжает развиваться железнодорожная инфраструктура МЦД.
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