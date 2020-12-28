Антон Шалаев назначен главой Росстандарта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) стал Антон Шалаев, сообщает пресс-служба кабмина.

Антон Шалаев с 2016 года работал заместителем главы Росстандарта. Он курировал такие направления, как реализация госполитики в сфере стандартизации, организацию ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечение функционирования единой информационной системы по техрегулированию, а также развитие международного сотрудничества.

Уже бывший руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, занимавший свой пост с 2014 года, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.