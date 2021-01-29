Зюганов рассказал, где похоронят Василия Ланового
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что актера Василия Ланового, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает Газета.ру.
Вечером в четверг стало известно, Лановой умер от коронавируса на 88-м году жизни. Прощание с ним пройдет в театре им. Вахтангова.
Василий Лановой был госпитализирован 2 января с коронавирусом, сообщалось, что он пережил клиническую смерть.
Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.
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