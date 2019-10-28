«Оскар» Дэвида Линча назвали «утешительным болванчиком»

Получая награду, Линч, обращаясь к киноакадемикам, похвалил их за «интересный вкус». Давид Шнейдеров полагает, что таким образом режиссер выразил свое отношение к награде.

«У Дэвида Линча прекрасное чувство юмора. Он сказал: «Ребята, мне понадобилось столько десятилетий, столько всего снять, чтобы вы наконец поняли, что можно меня чем-нибудь и наградить. Например, золотым болванчиком», - подытожил он.

Дэвид Линч известен своими сюрреалистическими и авангардными киноработами. В числе самых знаменитых его фильмов «Синий бархат». «Человек-слон», «Голова-ластик» и телесериал «Твин Пикс». Помимо кинематографа Дэвид Линч записывает музыку, пишет картины и своими руками мастерит мебель. Он был трижды был номинирован на премию «Оскар» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий», однако золотую статуэтку так и не получил.

