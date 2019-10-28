«Оскар» Дэвида Линча назвали «утешительным болванчиком»
Кинокритик в эфире НСН посетовал, что награда досталась режиссеру слишком поздно.
Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар». Эта награда Американской киноакадемии присуждается за кинематографистам «по совокупности заслуг», за вклад в киноискусство.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что Линч уже давно заслужил эту награду.
«Оскар» – это дело странное и сложное. Сколько раз была номинирована Мэрил Стрип, и как долго ей не давали ей «Оскар». Дэвид Линч был трижды номинирован, и ему тоже «Оскар» не давали. Сколько тянули с «Оскаром» Мартину Скорсезе. Сколько переживал Леонардо ДиКаприо… Дэвид Линч вошел в историю. Сегодня все, кто слышит имя Дэвида Линча, говорят о «Твин Пикс», который считается самым страшным сериалом всех времен и народов, и вообще это шедевральное кино. Поэтому, безусловно, награда нашла героя. Жаль, что слишком поздно, жаль, что его не наградили раньше, но лучше поздно, чем никогда. И жаль, что это за заслуги, а не за какую-то конкретную работу», - посетовал кинокритик.
Получая награду, Линч, обращаясь к киноакадемикам, похвалил их за «интересный вкус». Давид Шнейдеров полагает, что таким образом режиссер выразил свое отношение к награде.
«У Дэвида Линча прекрасное чувство юмора. Он сказал: «Ребята, мне понадобилось столько десятилетий, столько всего снять, чтобы вы наконец поняли, что можно меня чем-нибудь и наградить. Например, золотым болванчиком», - подытожил он.
Дэвид Линч известен своими сюрреалистическими и авангардными киноработами. В числе самых знаменитых его фильмов «Синий бархат». «Человек-слон», «Голова-ластик» и телесериал «Твин Пикс». Помимо кинематографа Дэвид Линч записывает музыку, пишет картины и своими руками мастерит мебель. Он был трижды был номинирован на премию «Оскар» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий», однако золотую статуэтку так и не получил.
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