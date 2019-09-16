Жена Мамонова рассказала о его состоянии после операции

«Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Все замечательно», — сказала жена Мамонова.

Напомним, Пётр Мамонов был госпитализирован с инфарктом в конце августа. Как отмечает RT, он перенёс операцию, однако позже ему потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

