Жена Мамонова рассказала о его состоянии после операции

16 сентября11:34

Музыканта Петра Мамонова выписывают из больницы после повторной операции на сердце, сообщает РИА Новости.

По словам супруги артиста Ольги, он чувствует себя хорошо, всё прошло успешно, сообщает Москва 24.

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«Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Все замечательно», — сказала жена Мамонова.

Напомним, Пётр Мамонов был госпитализирован с инфарктом в конце августа. Как отмечает RT, он перенёс операцию, однако позже ему потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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