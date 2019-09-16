Жена Мамонова рассказала о его состоянии после операции
Музыканта Петра Мамонова выписывают из больницы после повторной операции на сердце, сообщает РИА Новости.
По словам супруги артиста Ольги, он чувствует себя хорошо, всё прошло успешно, сообщает Москва 24.
«Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Все замечательно», — сказала жена Мамонова.
Напомним, Пётр Мамонов был госпитализирован с инфарктом в конце августа. Как отмечает RT, он перенёс операцию, однако позже ему потребовалось повторное хирургическое вмешательство.
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