Ярмарка «Арт Россия» состоится в Гостином дворе

Ярмарка современного искусства «Арт Россия» пройдет в Гостином дворе с 3 по 6 апреля. В этом сезоне на ярмарке представят свыше 200 галерей и художников, а также новые специальные проекты.

Одним из спецпроектов станет «Культурная дипломатия», в рамках которой пройдут дискуссии между иностранными государственными деятелями. Также будут представлены павильоны искусств дружественных стран.

Уже в шестой раз одно из главных культурных мероприятий столицы проводят Корпорация «Синергия» совместно с искусствоведом Елизаветой Фроловой. По ее словам, в России одна из самых сильных школ академического искусства. Фролова также отметила, что Россия всегда славились своими талантливыми авторами, работающими в этом направлении.

В рамках ярмарки также представят проект детской территории с новой темой «Искусство чувствовать: Путешествие в мир эмоций!». Кроме того, будет организован одноименный арт-форум, на котором выступят мультидисциплинарный художник Фарид Расулов, член президиума, председатель секции «Креативные индустрии» Творческого Союза Художников России Екатерина Фоминых-Капица, междисциплинарный медиахудожник Дмитрий Масаидов и другие.

