Вышел трейлер комедии «Убойный отпуск» с Аксеновой
17 июня 202416:57
В Сети появился трейлер комедии «Убойный отпуск».
Главные роли в фильме исполнили Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксенова, Степан Девонин, Денис Кузнецов и Алим Хоконов. Производством сериала занималась кинокомпания LOOKFILM.
Михалкова раскрыла немного подробностей о сюжете киноленты.
«Это камерная история о том, как двое супругов, которые прожили в браке много лет, вырастили дочь, и, казалось бы, знают друг о друге все, понимают, что это совсем не так. Вылетев на празднование юбилея совместной жизни в Турцию, наши с Александром Робаком герои умудряются поругаться еще в самолете, до того, как они добрались до места отдыха, и решить, что после двадцати с лишним лет совместной жизни они хотят развестись», - рассказала актриса.
Ранее кинопрокатная компания «Наше кино» опубликовала на своём YouTube-канале тизер фильма «Василиса и хранители времени», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru