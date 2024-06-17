Вышел трейлер комедии «Убойный отпуск» с Аксеновой

В Сети появился трейлер комедии «Убойный отпуск».

Главные роли в фильме исполнили Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксенова, Степан Девонин, Денис Кузнецов и Алим Хоконов. Производством сериала занималась кинокомпания LOOKFILM.

Михалкова раскрыла немного подробностей о сюжете киноленты.

«Это камерная история о том, как двое супругов, которые прожили в браке много лет, вырастили дочь, и, казалось бы, знают друг о друге все, понимают, что это совсем не так. Вылетев на празднование юбилея совместной жизни в Турцию, наши с Александром Робаком герои умудряются поругаться еще в самолете, до того, как они добрались до места отдыха, и решить, что после двадцати с лишним лет совместной жизни они хотят развестись», - рассказала актриса.

Ранее кинопрокатная компания «Наше кино» опубликовала на своём YouTube-канале тизер фильма «Василиса и хранители времени», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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