«Визитная карточка музыкальной Венгрии». В «Зарядье» впервые выступит Modern Art Orchestra

А ранее сообщалось, что в МКЗ «Зарядье» выступил известный пианист Денис Мацуев. 14 марта там состоялись два концерта – в 16.00 и 20.00, в рамках которых прозвучали цикл Шумана «Детские сцены», который пианист не раз исполнялся в Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке, а также трио Чайковского «Памяти великого художника». В его исполнении приняли участие Сергей Крылов (скрипка) и Александр Рамм (виолончель).

Ранее Мацуев заявлял, что считает «Детские сцены» – один из самых совершенных циклов.

«Считается, что это именно "детские" сцены и лучше его играют дети, поскольку делают это по наитию. Взрослым играть его очень сложно – тем не менее, для меня этот цикл является неким откровением», – отметил Мацуев.



