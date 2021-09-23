«Визитная карточка музыкальной Венгрии». В «Зарядье» впервые выступит Modern Art Orchestra

В «Зарядье» впервые выступит оркестр Modern Art Orchestra. Единственный концерт коллектива, который называют «визитной карточкой музыкальной Венгрии», состоится 12 октября в рамках европейского турне «художественного оркестра».

Ансамбль из 26 музыкантов-виртуозов играет классику, народную музыку и джаз.

Изначально коллектив работал, как биг-бенд с соответствующим джазовым репертуаром, но позже обогатил свои программы за счёт произведений современных композиторов – от Бартока до Эннио Морриконе. Позднее Морриконе пригласил Modern Art Orchestra в своё мировое турне в 2014 году.

Венгерский ансамбль представит программу из шедевров своего соотечественника Белы Бартока. В этом году музыкальный мир отмечает 140-летие со дня его рождения.

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А ранее сообщалось, что в МКЗ «Зарядье» выступил известный пианист Денис Мацуев. 14 марта там состоялись два концерта – в 16.00 и 20.00, в рамках которых прозвучали цикл Шумана «Детские сцены», который пианист не раз исполнялся в Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке, а также трио Чайковского «Памяти великого художника». В его исполнении приняли участие Сергей Крылов (скрипка) и Александр Рамм (виолончель).

Ранее Мацуев заявлял, что считает «Детские сцены» – один из самых совершенных циклов.

«Считается, что это именно "детские" сцены и лучше его играют дети, поскольку делают это по наитию. Взрослым играть его очень сложно – тем не менее, для меня этот цикл является неким откровением», – отметил Мацуев.


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ФОТО: Пресс-служба "Зарядья"
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