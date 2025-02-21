В Саратове проведут фестиваль в память об Олеге Табакове
Фестиваль, посвященный юбилею народного артиста СССР Олега Табакова, состоится на его родине в Саратове. Об этом рассказал глава Саратовской области Роман Бусаргин.
«В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова. Олег Павлович всегда с гордостью говорил о том, что родился в Саратовской области, много помогал родному региону... Для всех нас - его поклонников и учеников - это очень важная дата», - написал губернатор в Telegram-канале.
По словам Бусаргина, в сентябре-октябре запланирован культурно-образовательный фестиваль «Уроки Табакова». Как ожидается, в рамках мероприятия покажут постановки ведущих театров с участием артистов, учившихся у Табакова и работавших с ним. Также будет выпущена книга о связи судьбы актера с Саратовом и его первых профессиональных шагах. Издание может получить название «Саратов Табакова» или «Счастливые дни Олега Табакова». Кроме того, в музеях Саратовской области организуют выставки, посвященные артисту, где будут представлены личные вещи и фотографии Табакова, книги, интерактивные программы о его жизни и творчестве.
Олег Табаков умер 12 марта 2018 года, напоминает Ura.ru. Народному артисту было 82 года.
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