В Санкт-Петербурге открылась выставка «Виктор Цой. Не кончится лето»

В Санкт-Петербурге сегодня открылась выставка «Виктор Цой. Не кончится лето», приуроченная к 30-й годовщине смерти лидера группы «Кино». О том, что посетители смогут увидеть на экспозиции, в эфире НСН рассказала куратор выставки Ксения Ремизова.

«Выставка «Виктор Цой. Не кончится лето» в KGallery с 6 августа по 13 сентября. Когда мы готовились к выставке, мы, прежде всего, привезли работы из Москвы, и далее уже начался обмен идеями и концептуальное выстраивание экспозиции. Мы не распределяли вещи по жанрам, по техникам или по годам, а отталкивались скорее от того, как удачно, в каком пространстве нашей галереи подать те или иные вещи. Какой дизайн, какое визуальное сопровождение выбрать, чтобы каждая из них не потерялась и удачно заиграла в пространстве. Выставка примечательна тем, что это первая экспозиция Виктора Цоя в Санкт-Петербурге, первая персональная. И приурочена она к 30-й годовщине со дня смерти Виктора, который погиб 15 августа 1990 года», - рассказала Ремизова.

Она напомнила о правилах посещения галереи. «Правила прохода на выставку очень просты. Необходимо приобрести электронный билет. Использовать средства индивидуальной защиты, такие как гигиенические маски. И, конечно, соблюдать дистанцию. Приходить в летнем настроении и с радостью открывать для себя новую грань творчества Виктора Цоя. Всех очень ждем!» - заключила собеседница НСН.

Напомним, фронтмен рок-группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в Латвии. Недалеко от Риги его «Москвич» на высокой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». По официальной версии, Цой заснул за рулем от переутомления. Ему было 28 лет.

