В России снимут фильм «Моя собака — космонавт» про Белку

Съемки семейного приключенческого фильма «Моя собака — космонавт» стартовали в России, премьера картины запланирована на 2025 год. Об этом сообщает «Централ Партнершип».

Кинокомпания занимается производством фильма совместно с Zoom Production и «Инстанцией». Картина расскажет о событиях 1960 года: ее главный герой, десятилетний мальчик Миша, живет в городке у космодрома Байконур. В день рождения ребенок находит собаку Белку, которая в дальнейшем внесет свой вклад в историю освоения космоса.

Режиссером приключенческого фильма выступает Михаил Морсков. Главные роли в картине исполнят Дмитрий Калихов, Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов и другие. Также в фильме заняты четвероногие артисты Нэк и Муся.

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