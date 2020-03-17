В Новосибирской области сельские клубы проспонсируют более чем на 100 млн рублей

В рамках проекта «Культура малой Родины» в Новосибирском регионе в 2020 году будет выделено 105 млн рублей на финансирование учреждений культуры в селах и районных центрах. Об этом рассказал региональный координатор проекта, депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин на встрече членов Общественного совета проекта партии «Единая Россия».

«Одной из наших задач является обеспечение доступности учреждений культуры для населения независимо от места проживания. Особенно это актуально для малых городов, сел и районных центров, где зачастую клубы являются единственными учреждениями культуры и центрами коммуникации для населения», – подчеркнул Гришунин.

Средства будут выделены из бюджетов трех уровней – из федерального будет направлено максимальная сумма в 83 млн рублей, из областного – около 20 млн рублей и из местного – более 1 млн рублей.

Направления расходования этих субсидий уже определены, отметил И.О. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. Так по направлению «Местный дом культуры» на развитие и укрепление материально-технической базы в населенных пунктах с численностью до 50 человек будет потрачено 25,8 млн рублей – это 46 домов культуры региона. Детские и кукольные театры будут проспонсированы на сумму в размере 4,5 млн рублей. Муниципальные театры по направлению «Театры малых городов», где численность населения до 300 тыс человек, получат 5,7 млн рублей. По направлению «Автоклубы» будет выделено 40,6 млн рублей. Около 10 млн рублей планируется направить на создание в Новосибирской области модельных муниципальных библиотек. А на закупку оборудования для детских школ и училищ искусств предполагается 19,2 млн рублей.

Общественный совет Новосибирской области проекта «Культура малой Родины» отмечает, что готов к сотрудничеству с представителями общественности по направлений финансирования учреждений культуры. Активные граждане могут выступить в роли консультантов на местах.

