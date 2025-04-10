В Костроме открылся международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев»
Церемония открытия международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» прошла в Костроме. Об этом сообщает RТ.
Мероприятие стартовало с премьеры ленты военного корреспондента и документалиста канала Ольги Кирий «Сестры милосердия». В программу фестиваля вошли документальные фильмы, которые показали в 11 городах, 105 поселках и деревнях региона.
«Перед началом волонтеры провели для желающих мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей», - отмечается в сообщении.
Кроме того, в фойе концертного зала организовали выставку портретов бойцов и военкоров.
Фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» продлится до 11 апреля, подробная программа опубликована на сайте смотра.
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