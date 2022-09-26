В кинотеатре «Октябрь» состоится премьера профориентационного сериала «Билет в будущее»

В Москве 28 сентября в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее». Показ приурочен к старту одноименного проекта, позже премьера пройдет и в регионах.

Главными героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, наука и многое другое. В каждой серии рассказывается история труда и успеха, что принесет практическую пользу молодым людям, которые определяются с будущей профессией.

Руководитель проекта Иван Есин отметил, что молодежь сможет сделать выводы через популярный способ получения информации – сериал.

«Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой», - сказал он.

Гостей в этот вечер также ждут тематические фотозоны и красная ковровая дорожка, аллея звезд профессий, выставочная зона, игры, открытая дискуссия с героями сериала, шоу-программа.

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ФОТО: скриншот из сериала «Билет в будущее»
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