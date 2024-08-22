Ушла из жизни редактор Мосфильма Ирина Сергиевская

Одна из самых известных киноредакторов Ирина Сергиевская скончалась в Москве на 93-м году жизни, сообщает «МК».

Среди фильмов, где редактором была Сергиевская, «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Калина красная», «Романс о влюбленных», «Подранки», «Тема», «Васса» и другие.

Она также несколько лет была заместителем директора Мосфильмофонда. Награждена медалью «За трудовую доблесть».

