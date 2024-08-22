Ушла из жизни редактор Мосфильма Ирина Сергиевская
22 августа 202411:19
Одна из самых известных киноредакторов Ирина Сергиевская скончалась в Москве на 93-м году жизни, сообщает «МК».
Среди фильмов, где редактором была Сергиевская, «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Калина красная», «Романс о влюбленных», «Подранки», «Тема», «Васса» и другие.
Она также несколько лет была заместителем директора Мосфильмофонда. Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушла из жизни редактор Мосфильма Ирина Сергиевская
- Россияне назвали самым желанным сиквелом продолжение романа «Мастер и Маргарита»
- Спин-офф сериала «Воронины» выйдет на телеэкраны в сентябре
- ОСАГО станет дороже для нарушителей ПДД
- Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии
- Полицейские на Маврикии нашли тело пропавшей россиянки
- В российский прокат вышел фильм «Ворон»
- ФСБ: В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины
- В России выросла компенсация на капремонт поврежденного жилья
- После взрыва в доме в пермском Кизеле произошло обрушение перекрытий
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru