Ушла из жизни редактор Мосфильма Ирина Сергиевская

Одна из самых известных киноредакторов Ирина Сергиевская скончалась в Москве на 93-м году жизни, сообщает «МК».

Среди фильмов, где редактором была Сергиевская, «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Калина красная», «Романс о влюбленных», «Подранки», «Тема», «Васса» и другие.

Она также несколько лет была заместителем директора Мосфильмофонда. Награждена медалью «За трудовую доблесть».

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ФОТО: РИА Новости
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