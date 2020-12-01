Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

Советский и российский искусствовед, директор и президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в Москве в возрасте 98 лет.

Об этом сообщили в музее, передает RT.

Антонова является полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет знак отличия «За благодеяния» и удостоена почетного звания «Заслуженный деятель культуры РСФСР». Добавим, что ее выдающийся вклад в искусство оценили не только в России, но и во Франции. В 2018 году президент РФ вручил Ирине Антоновой госнаграду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.