Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Советский и российский искусствовед, директор и президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в Москве в возрасте 98 лет.
Об этом сообщили в музее, передает RT.
Антонова является полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет знак отличия «За благодеяния» и удостоена почетного звания «Заслуженный деятель культуры РСФСР». Добавим, что ее выдающийся вклад в искусство оценили не только в России, но и во Франции. В 2018 году президент РФ вручил Ирине Антоновой госнаграду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
Ирина Антонова - постоянный спикер НСН. В последний раз в эфире НСН в январе этого года она комментировала зaявление Варшавы о прaвaх польской стороны нa ряд произведений искусствa в России. Тогда она возмутилась бездоказательным заявлением Польши.
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