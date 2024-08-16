Умер вокалист рок-группы Great White Джек Расселл

Основатель и вокалист рок-группы Great White Джек Расселл умер на 64-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на странице коллектива Jack Russell's Great White в соцсетях.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем об уходе из жизни любимого нами Джека Патрика Расселла. Джек запомнится за чувство юмора, исключительный вкус к жизни и неоспоримый вклад в рок-н-ролл», — отмечается в публикации.

В июле у музыканта диагностировали деменцию с тельцами Леви.

Группа Great White была создана Расселлом и гитаристом Марком Кендаллом в Лос-Анджелесе в конце 1970-х годов. Коллектив был наиболее популярен во второй половине 1980-х, когда выпустил ставшие платиновыми альбомы Once Bitten и ...Twice Shy. Группа выступала до 2011 года и распалась. Впоследствии Расселл создал свой коллектив Jack Russell's Great White, однако в июле текущего года покинул его из-за проблем со здоровьем.

Ранее стало известно о смерти музыкального руководителя театра «Ленком Марка Захарова» Сергея Рудницкого, ему было 69 лет, напоминает Ura.ru.

