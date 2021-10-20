Умер российский композитор Владимир Михайлов
Народный артист России, заслуженный деятель искусств, композитор Владимир Михайлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
По данным медицинских служб, Михайлов умер в Москве в своей квартире на Каретном Ряду. По предварительным данным, причиной смерти композитора стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Владимир Михайлов был главным дирижером цирковых оркестров в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, в Московском цирке на Цветном бульваре, с 1992 года занимал пост главного дирижера Большого Московского Цирка на проспекте Вернадского. Кроме того, композитор — автор музыки к кинофильмам и цирковым спектаклям.
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