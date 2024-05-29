Умер продюсер «Крестного отца» Альберт Радди
Кино- и телепродюсер Альберт Радди умер в возрасте 94 лет. Об этом пишет Deadline.
«Радди... скончался 25 мая в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете», — говорится в материале.
Издание отмечает, что продюсер ушел из жизни после непродолжительной болезни.
Альберт Радди родился в 1930 году в Монреале, позже вместе с семьей переехал в Нью-Йорк. Специалист работал в том числе в Warner Bros. и Universal, в середине 1960-х годов начал продюсерскую карьеру. Радди был одним из девяти продюсеров, получавших премию «Оскар» за лучший фильм два и более раз: он стал обладателем статуэток за криминальную драму «Крестный отец» и за спортивную драму «Малышка на миллион».
Ранее стало известно, что в возрасте 95 лет умер композитор, автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru