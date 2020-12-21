Умер один из создателей мультфильма «Ну, погоди!»

Скончался один из авторов мультипликационного сериала «Ну, погоди!», писатель и сценарист Александр Курляндский. Ему было 82 года.

О смерти сообщил друг Курляндскиого, писатель Александр Лебедев.

«Умер мой друг и партнёр по работе Александр Ефимович Курляндский», - написал Лебедев в фейсбуке.

Александр Курляндский - лауреат в 1988 году получил Госпремию. С 2007 года стал Заслуженным деятелем искусств РФ.

Работа над сериалом «Ну, погоди!» Стала его дебютом в мультипликации. Курляндский также работал над созданием мультфильмов «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». О главных персонажах последнего он написал четыре повести для детей, пишет «Газета.ру».

