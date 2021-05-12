Умер народный артист РФ, бывший солист Большого театра Владимир Редькин

Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-ом году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Катерину Новикову.

Причина смерти Редькина не называется. Прощание с артистом пройдет 15 мая в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Владимир Редькин родился в 1956 году. Артист окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и сразу был принят в труппу Большого театра. Редькин был солистом оперы с 1986 по 2016 год и исполнил все ведущие партии, написанные для баритона.

Кроме того, артист выступал на крупнейших оперных сценах мира – в Ла Скала, Венской, Дублинской, Шотландской королевской операх, в театрах Сан-Франциско, Сантьяго, Барселоны и многих других, отмечает РЕН ТВ.

