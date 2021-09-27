Умер киновед Кирилл Разлогов
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дочь киноведа Анастасию Разлогову.
«Папа умер вчера, сердце», — сообщила Разлогова.
Дата и место прощания с кинокритиком пока не определены, отмечает RT.
Кирилл Разлогов — киновед, критик, телеведущий, доктор искусствоведения. С 1989 по 2013 годы возглавлял Российский институт культурологии, с 2015 года занимал пост президента Гильдии киноведов и кинокритиков России. В 1996 году получил звание Заслуженного деятеля искусств РФ.
Киновед является автором более десяти книг и около 600 научных работ по истории искусства, кинематографа и различным проблемам культуры.
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