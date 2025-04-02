Умер голливудский актер Вэл Килмер

Американский актер Вэл Килмер умер на 66-м году жизни от пневмонии. Об этом пишет New York Times.

По данным издания, голливудская звезда скончался накануне в Лос-Анджелесе.

«Причиной смерти стала пневмония, сообщила его дочь Мерседес Килмер. По ее словам, в 2014 году у... Килмера диагностировали рак горла, но позже он выздоровел», - отмечается в материале.

Вэл Килмер родился в 1959 году, в 1981-м начал играть в театре, а в 1984-м дебютировал в кино. Артист сыграл в десятках фильмов, в том числе «Лучший стрелок», «Дорз», «Громовое сердце», «Бэтмен навсегда», «Плохой лейтенант», «5 дней в августе».

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