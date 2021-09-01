Умер гитарист и сооснователь «Зоопарка» Александр Храбунов

Гитарист и один из основателей рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов умерр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в соцсетях журналист Алексей Певчев. 30 сентября музыканту должно было исполниться 62 года.

Александр Храбунов родился в Петрозаводске, в школе начал играть на гитаре. После поступления в Институт целлюлозно-бумажной промышленности в Ленинграде создал в 1977 году группу «Прощай, черный понедельник».

В 1981 году вошел в первый состав «Зоопарка» Майка Науменко и оставался лидер-гитаристом группы все десять лет ее существования — до 1991 года.

Лидер группы Науменко дал Храбунову такую шуточную характеристику: «Всю жизнь играл в составах, где нет ритм-гитары, поэтому любит «пилить» помногу. Сначала мне это не нравилось, но потом я понял, что в этом есть свой кайф, а сейчас с трудом могу представить, как бы мы звучали с другими гитаристами <...> Шура очень тихий и спокойный человек, но несколько раз в год напивается сверх меры, становится неуправляемым, начинает пытаться набить всем морду и прихватить всех барышень в радиусе трёх километров. Ни то, ни другое обычно не получается. На сцене он преступно скромен».

После смерти Майка Науменко и распада «Зоопарка» Александр Храбунов сотрудничал с разными коллективами, в том числе, The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, «Санкт-Петербург», «Зоо-Парк», «Учебно-лечебный коллектив «группа Триста».

