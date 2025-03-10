Умер автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров

Журналист и поэт Олег Чупров скончался на 87-м году жизни, сообщили в комитете города по культуре.

Чупров написал слова для гимна Санкт-Петербурга «Державный град, возвышайся над Невою». У поэта вышло 15 песенных и стихотворных сборников. Песни на его стихи исполняли такие известные артисты, как Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль и другие.

Поэт родился в Республике Коми. Позже он приехал учиться в Ленинград, где и прожил всю свою жизнь, отмечают «Известия».

Известно, что Чупров сильно болел в течение нескольких лет.

